PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 21.04.2020

Limburg (ots)

1. Einbrecher wüten in Kleingartenanlage, Villmar, In den Borngärten, Samstag, 18.04.2020, 17.00 Uhr und Montag, 20.04.2020, 13.30 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Montag haben Einbrecher in der Kleingartenanlage "In den Borngärten" am Ortsausgang von Villmar gewütet. Bisher wurden der Polizei vier Fälle gemeldet, in denen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu Gartenhütten verschafften und diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zudem entwendeten die Täter aus den Hütten einen Benzinkanister samt Inhalt. Ob die Diebe noch weitere Gegenstände an sich genommen haben, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Hochwertige Saugroboter aus Lkw entwendet, Weilburg-Hirschhausen, Tiergartenstraße, Freitag, 17.04.2020, 20.30 Uhr bis Montag, 20.04.2020, 05.45 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes hatten es Diebe auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße in Hirschhausen auf hochwertige Saugroboter abgesehen. Die Beute befand sich im Anhänger eines dort abgestellten Lkw und hatte einen Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Ford bei Unfallflucht beschädigt, Runkel-Dehrn, Fronstraße, Sonntag, 19.04.2020, 20.30 Uhr bis Montag, 20.04.2020, 06.16 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag wurde in der Fronstraße in Dehrn ein geparkter Ford von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der orangene Fiesta stand auf dem Parkplatz eines dortigen Anwesens, als die rechte hintere Fahrzeugseite des Pkw beschädigt wurde und dabei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

