POL-LB: Böblingen/Hildrizhausen: türkischstämmige Geschäftsinhaber Opfer von Betrug; Holzgerlingen: Blitzeranhänger erneut beschädigt

Böblingen/Hildrizhausen: türkischstämmige Geschäftsinhaber Opfer von Betrug

Das Polizeirevier Böblingen registrierte in den vergangenen acht Wochen zwei Betrugsfälle zum Nachteil von türkischstämmigen Geschäftsinhabern, deren Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt wurde. In beiden Fällen wurden die Firmen, ein Taxiunternehmen aus Böblingen Anfang Juli und ein Autohaus aus Hildrizhausen am Dienstag, über eine ausländische Rufnummer kontaktiert. Ein unbekannter Anrufer gab vor, dass ein Kunde des jeweiligen Unternehmens in der Türkei festsitzen würde, da Rechnungen nicht beglichen werden konnten bzw. die Kreditkarte des Kunden nicht mehr funktionsfähig sei. Den Geschäftsinhabern wurde dann suggeriert, sie könnten dem Kunden helfen, indem sie über ein Finanzunternehmen eine Geldüberweisung in die Türkei durchführen würden. Der Taxiunternehmer aus Böblingen transferierte mehrere tausend Euro. Als er anschließend jedoch nicht mehr kontaktiert wurde, schöpfte er Verdacht und erstattete Anzeige. Der Inhaber des Autohauses wurde aufgefordert knapp 3.000 Euro zu überweisen. Die Ehefrau begab sich hierauf zu einer Filiale des Finanzdienstleisters in die Wilhelmstraße in Böblingen. Doch der dortige Mitarbeiter erkannte den Betrugsversuch und führte den Transfer nicht durch. Der Geschäftsführer erstattete anschließend ebenfalls Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Holzgerlingen: Blitzeranhänger erneut beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Enforcement Trailer (mobile Geschwindigkeitsmessanlage), der in Holzgerlingen an der Bundesstraße 464 im Bereich der Einmündung zum Industriegebiet Buch aufgestellt war, beschädigt. Bereits am Wochenende vom 22. auf den 23. August war dieser Trailer von einem unbekannten Täter demoliert worden (wir berichteten am 24.08.2020). Der aktuelle Fall weist auch Parallelen hinsichtlich der Art der Beschädigung auf. Die Anlage wurde mit weißer Farbe besprüht. Darüber hinaus riss der Täter einen Leitpfosten aus dem Boden und schlug vermutlich mit diesem die Messcheibe am Gerät ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, bittet Zeugen sich zu melden.

