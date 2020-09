Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinsatz und Unfallflucht in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Nord: Rauchentwicklung

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr rückte die Feuerwehr Sindelfingen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zu einer Rauchentwicklung in die Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen-Nord aus. Vor Ort qualmte der Motorraum eines Opel, der auf einem Parkplatz im Bereich eines Jugendhauses abgestellt war. Die Wehrleute verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und klemmten die Batterie ab. Anschließend kühlten sie noch den Motorraum und rückten wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Auto entstand vermutlich nur ein geringer Sachschaden.

Sindelfingen-Ost: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Seat, der am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen-Ost im Parkhaus einer Lebensmittelfiliale stand. An dem Pkw wurde der rechte vordere Kotflügel beschädigt und darüber hinaus blaue Farbantragungen entdeckt, die möglicherweise vom Verursacherfahrzeug stammen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 6970, entgegen.

