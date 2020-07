Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung und über 10 Kilometer Rückstau nach Auffahrunfall mit insgesamt 4 Fahrzeugen auf der BAB 5 (09.07.20)

Breitenbach am Herzberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, zwischen Alsfeld / West und dem Hattenbacher Dreieck, Gem. Breitenbach am Herzberg, ein Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel.

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda bemerkte den stockenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zu spät und fuhr mit seinem Lkw Sprinter bei einem Ausweichmanöver auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 47-jährigen aus Chemnitz. Dieser wurde daraufhin mit seinem Sprinter auf das vor ihm fahrende Wohnmobil eines Ehepaares aus dem Wartburgkreis geschoben, das gerade aus dem Urlaub kam und sich auf dem Heimweg befand. Ein nachfolgender 55-jähriger Sprinterfahrer, ebenfalls aus Fulda, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr erneut auf den unfallbeschädigten Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Drei beteiligte Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Autobahnmeisterei Alsfeld abgebunden und aufgenommen.

Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf über 10 Kilometer zurück und sorgte noch für weitere zwei Stunden für Verkehrsbehinderungen in Richtung Kassel.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

