Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Glasscheiben mit Steinen beworfen - Rollerdiebstahl - Versuchter Automatenaufbruch

Fulda (ots)

Glasscheiben mit Steinen beworfen

Großenlüder - In den Tagen vor Samstag (04.07.) warfen Unbekannte mit Steinen gegen die Glasfront eines Firmengebäudes in der Schlitzer Straße. Diverse Scheiben rissen und es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Künzell - In der Nacht auf Mittwoch (08.07.) stahlen Unbekannte in der Pestalozzistraße einen Roller mit dem Kennzeichen 566 REM. Das silber-blaue Fahrzeug der Marke Peugeot parkte auf dem Gehweg Ecke Pestalozzistraße/Michael-Sailer-Straße und hatte einen Wert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Automatenaufbruch

Burghaun - Zwischen Dienstagabend (07.07.) und Mittwochmittag (08.07.) versuchten Unbekannte im Ortsteil Langenschwarz in der Schlitzer Straße den Verkaufsautomaten einer Metzgerei aufzuhebeln. Die Täter blieben erfolglos und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

