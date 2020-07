Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: siehe Meldungstext

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Kunstwerk

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (07.07.) zündeten Unbekannte die Plastikabdeckfolie des "König-Konrad-Kunstwerks" auf dem Domplatz an. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Graffiti

Hünfeld - Unbekannte haben am Donnerstag (02.07.) eine Toilettenabtrennung und Wandfliesen im Bahnhof mit Filzstiften beschmiert. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (07.07.) stahlen Unbekannte in der Pacelliallee einen Roller mit dem Kennzeichen 868 GYL. Das silber-schwarze Fahrzeug der Marke Rex parkte vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses und hatte einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fast-Food-Restaurant

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (07.07.) brachen Unbekannte in ein Fast-Food-Restaurant in der Frankfurter Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Lebensmittel und verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Seniorenwohnheim

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (07.07.) in ein Seniorenwohnheim in der Rangstraße ein. Nachdem die Täter eine Terrassentür aufgehebelt hatten, stahlen sie diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Autohaus eingebrochen

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (07.07.) brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Frankfurter Straße ein. Die Täter drangen in das Büro ein und durchsuchten die Arbeitsräume. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Sandsteinfigur aus Kapelle (der Polizei liegt derzeit noch kein Bild vor)

Fulda - Zwischen Samstagabend (04.07.) und Montagabend (06.07.) brachen Unbekannte in der Rochusstraße im Ortsteil Kämmerzell in eine Kapelle ein. Die Täter verschafften sich freien Zugang zum Altarbereich und stahlen eine circa 120cm große Sandsteinfigur des Heiligen Rochus. Es ist davon auszugehen, dass die Figur danach mit einem entsprechend größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Tankautomat

Neuhof - Mittwochnacht (08.07.), gegen 1:30 Uhr, versuchten Unbekannte im Ortsteil Hattenhof bei einer Tankstelle in der Kerzeller Straße den Bezahlautomaten aufzuhebeln. Die Täter blieben erfolglos und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell