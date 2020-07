POL-OH: Pkw beim Ausparken beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Am 03. Juli, gegen 10:45 Uhr, wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Ford Focus in der Straße "Am Wörth" aus einer Parklücke ausparken. Dabei stieß er gegen den blauen Golf einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher ebenfalls in der Straße "Am Wörth" geparkt war und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich. Es entstand Sachschaden von 1.600 Euro.

Busenborn Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Am 02. Juli, gegen 11:00 Uhr, wollte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Hyundai i 30 in der Straße "Am Wörth" auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in eine Parkfläche einparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite von einem weißen Ford Focus, welcher auf dem Kundenparkplatz geparkt war und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden von 6.500 EUR.

Freiensteinau Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Am 02. Juli, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen Audi A3 die Jossaer Straße. In Höhe der Hausnummer 4 musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 47-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und bremste seine blaue Kawasaki Ninja ZX-12 R sehr stark ab. Bei dem Abbremsen verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Er wurde nach Schlüchtern in das Klinikum eingeliefert. Ein Zusammenstoß mit dem Pkw fand nicht statt. Am Motorrad entstand Sachschaden von 400 EUR.

Wartenberg Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am 02. Juli, gegen 19:00 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Skoda Octavia in der Straße "Am Schwimmbad" auf dem Anwesen Nummer 1 vor der dortigen Scheune. Als er am 03. Juli gegen 11:00 wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Skoda am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren das Heck von dem Skoda gestreift und hatte dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

