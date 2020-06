Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baustellendiebstahl

53879 Euskirchen (ots)

Sonntagmittag (13.21 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines zurzeit renovierten Einfamilienhauses an der Straße "In den Herrenbenden" den Einbruch in sein unbewohntes Haus. Unbekannte hatten seit Samstagmittag eine Kellertüre aufgehebelt und aus den Kellerräumen diverse Werkzeuge entwendet. Eine genaue Angabe über die entwendeten Gegenstände konnte der Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht machen.

