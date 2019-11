Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. B 1 nach Unfall vorübergehend gesperrt.

Lippe (ots)

Die B 1 musste am Montag vorübergehend gesperrt werden, nachdem eine 55-Jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen gefällten Baum am Straßenrand prallte und sich schwer verletzte. Gegen 13:45 Uhr fuhr eine Kehrmaschine mit Schrittgeschwindigkeit auf der "Gaffel" in Richtung Barntrup, die von mehreren Fahrzeugen überholt wurde. Als ein Traktor die Kehrmaschine überholte, kam die im Gegenverkehr fahrende Steinheimerin mit ihrem Opel nach rechts von der Straße ab und stieß mit dem Baum zusammen. Die 55-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Straße. Zeugen des Unfalls können sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell