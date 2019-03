Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schönau. Der Unbekannte war kurz nach 16 Uhr auf der B 44 (Frankenthaler Straße) auf der rechten Fahrspur stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Graudenzer Linie zog er plötzlich nach links. Ein neben ihm fahrender 34-jähriger Mann wich mit seinem Mercedes nach links aus und stieß dabei gegen einen 44-jährigen Renault-Fahrer, der auf der Linksabbiegerspur stand. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter. Eine Beschreibung des Fahrzeugs oder des Fahrers konnte bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell