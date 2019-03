Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 24-jähriger Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Heidelberg-Altstadt (ots)

Bei einem Sturz am frühen Freitagmorgen in der Heidelberger Altstadt verletzte sich ein 24-jähriger Fahrradfahrer. Der junge Mann war kurz vor 2 Uhr in der Plöck in Richtung Sofienstraße unterwegs und unterhielt sich dabei mit einem Freund, der auf einem Longboard neben ihm herfuhr. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Radler plötzlich zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

