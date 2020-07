Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme - Personenfahndung nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Rücknahme - Personenfahndung nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen

Hersfeld/Rotenburg - Seit dem 30.09.2019 wurde der 56-jährige Peter Meyer aus 36217 Ronshausen vermisst.

Die durch die Polizei veranlasste intensive öffentliche Fahndung ergab, dass er das letzte Mal Mitte November in einem Lebensmittelmarkt in Ronshausen und in der Ortslage von Nentershausen gesehen wurde. Es stand zu vermuten, dass er in einem dortigen Waldgebiet in Hütten, Viehunterständen oder ähnlichem übernachtete.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen fanden Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld Herrn Meyer nunmehr tot auf dem Dachboden seines Wohnhauses. Bei vorausgegangenen Durchsuchungen des Hauses hatte er sich nicht an dieser Örtlichkeit befunden.

Die polizeilichen Ermittlungen und die Obduktion ergaben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Fulda.

Fr. Dr. Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

