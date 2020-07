Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain - Zwischen Freitagabend (03.07.) und Sonntagabend (05.07.) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am alten Feldchen" im Ortsteil Ilbeshausen ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und flüchteten ohne Diebesgut. Die hinterließen 100 Euro Sachschaden.

