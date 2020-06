Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200604 - 0544 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach versuchtem Einbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 04. Juni 2020, gegen 00.15 Uhr, befand sich eine Streife der Bundespolizei auf der Fahrt durch die Schweizer Straße. Am Eingang zur Filiale eines Drogeriemarktes fielen ihnen drei Personen auf. Nur wenige Momente später löste der optische Melder des Drogeriemarktes aus, woraufhin die Streife kehrt machte. Den Beamten gelang die Festnahme der zuvor beobachteten drei Männer. Bei ihnen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige (26, 28 und 32 Jahre), ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Wie festgestellt werden konnte, war die automatische Glastür des Drogeriemarktes gewaltsam aufgeschoben worden. Das Objekt wurde daraufhin von Kräften der Landespolizei mit negativem Ergebnis durchsucht.

Der 32-Jährige hatte sich zum Tatzeitpunkt ein T-Shirt um den Kopf gewickelt. Aufgefundenes Werkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

