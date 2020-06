Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200604 - 0543 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 03. Juni 2020, gegen 10.15 Uhr, fiel einem Zeugen in der Taunusanlage ein Unbekannter auf, der sich am Schloss eines hochwertigen Fahrrades zu schaffen machte. Tatsächlich versuchte der Dieb, dass Schloss mittels eines Fahrradständers zu überwinden. Als der Zeuge den Unbekannten auf sein Tun ansprach, nahm dieser sofort seine Beine in die Hand. Dem Zeugen gelang es noch, den Mann bis zur U-Bahnhaltestelle Willy-Brandt-Platz zu verfolgen, wo er ihn aus den Augen verlor.

Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Auffallend große Nase, schlank, kurze Haare. Bekleidet mit einem blauen Kapuzenpulli, blauer Jeans, rot-weiß-karierter Jacke, weiß-graue Schuhe mit orangefarbenen Applikationen. Führte einen blauen Rucksack mit sich.

