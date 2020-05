Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auffahrunfall aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes

Grevesmühlen (ots)

Am 22. Mai, 00:55 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 03 ein Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Grevesmühlen (A 20) und dem Abzweig nach Groß Pravtshagen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlangsamte ein Renault auf dem Weg in Richtung Grevesmühlen seine Geschwindigkeit, um rechts am Fahrbahnrand anzuhalten. Der nachfolgende 61-jährige deutsche Fahrer eines Seat konnte sein Fahrzeug trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf. Infolge der Kollision zogen sich Fahrerin und Beifahrerin (24 u. 26 J.) des Renault leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden betrug ca. 3.500 EUR.

