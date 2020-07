Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung - Seitenscheibe eingeschlagen

Fulda (ots)

DODGE gestohlen

Großenlüder - Zwischen Freitag (03.07.) und Montag (06.07.) stahlen Unbekannte einen "DODGE - RAM 2500" in Schwarz. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Lauterbacher Straße abgestellt. Die Täter stahlen das Fahrzeug auf bisher unbekannte Art und Weise. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Kupferrinnen gestohlen

Großenbach - Vermutlich in der Nacht zu Montag (06.07.) stahlen Unbekannte etwa 40 laufende Meter Kupferinnen und -fallrohre von einem Gebäude eines Sportvereins in der Linkbergstraße. Vermutlich nutzten die Diebe zum Abtransport des Diebesgutes ein entsprechendes Fahrzeug. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Mülltonnen angezündet und beschädigt

Fulda - Bereits am vergangenen Mittwoch (01.07.) kam es zu einer Sachbeschädigung an insgesamt 5 Mülltonnen im Bereich eines Schulgeländes in der Carl-Schurz-Straße. Unbekannte entzündeten auf bisher unbekannte Art und Weise die Tonnen, welche hierdurch zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Beifahrerscheibe eingeschlagen

Reulbach - Am Sonntagnachmittag (05.07.), zwischen 13:45 Uhr und 16:15 Uhr, schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines weißen VW "Golf" ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich der Kreisstraße 38 "Holzlagerparkplatz" in Richtung Ehrenberg abgestellt. Aus dem Fahrzeug stahlen die Diebe eine Geldbörse. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

