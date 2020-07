Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Örtlichkeit Gemeinde lautet richtig: Grebenhain

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in ehemaliges Feriendorf

Grebenhain - Zwischen Montag (29.06.) und Freitag (03.07.) brachen Unbekannte in das Hauptgebäude des ehemaligen Feriendorfes in der Straße "Auf dem Scherschain" ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

