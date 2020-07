POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch - Versuchter Einbruch - Einbruch - Körperverletzung

Polizeipräsidium Osthessen

Pkw zerkratzt

Petersberg - Auf einen grauen Daimler hatten es Unbekannte am Donnerstagmittag (02.07.), zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, abgesehen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Stettiner Straße abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda - In der Nacht zu Samstag (04.07.) brachen Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Vor dem Peterstor" ein. Auf bisher unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt in den Flurbereich und brachen dort eine Wohnungstür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und Cassetten-Boxen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.

Sachbeschädigung an Friseurstudio

Fulda - Am Samstag (04.07.), gegen 07:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Friseurgeschäft in der Schlitzer Straße. Unbekannte beschädigten gewaltsam die Rollläden und rissen diese zum Teil aus den Schienen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Getränkemarkt

Gersfeld - Am frühen Sonntagmorgen (05.07.), gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt im Brembacher Weg ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt in den Markt. Aus diesem stahlen sie eine bisher unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Heckscheibe eingeworfen

Mackenzell - In der Nacht von Samstag (04.07.) auf Sonntag (05.07.) beschädigten Unbekannte einen schwarzen Dacia "Duster", welcher durch den Geschädigten in der Hennebergstraße abgestellt worden war. Die Täter warfen mit einem Scheitholz die Heckscheibe ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Neuhof - In der Nacht zu Sonntag (05.07.) versuchten Unbekannte, in ein Sportlerheim in der Jahnstraße einzubrechen. Die Täter schoben ein Rollo nach oben und versuchten das dahinterliegende Fenster aufzubrechen. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Türgriff von Pkw abgerissen

Gersfeld - In der Zeit von Samstag (04.07.) bis Sonntag (05.07.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Citroen C1, welcher durch den Geschädigten in der Straße "Am Komberg" abgestellt worden war. Die Täter rissen den Türgriff des Fahrzeuges auf der rechten Seite ab und zerkratzten das Fahrzeug weiterhin in diesem Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Mit Flasche zugeschlagen

Fulda - Am frühen Samstagmorgen (04.07.), gegen 00:10 Uhr, kam es in einer Parkanlage im Bereich der Straße "Am Rosengarten" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 32-jährige Geschädigte saß zusammen mit seiner Freundin auf einer Bank, als plötzlich und ohne erkennbaren Grund eine männliche Person auf ihn zu kam und ihm eine Flasche gegen den Kopf schlug. Von einer zweiten männlichen Person wurde er außerdem getreten. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte nur eine der Personen beschreiben. Diese soll männlich gewesen sein, circa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jeans bekleidet. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg - Am Freitag (03.07.), zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am See" einzubrechen. Sie verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang in das Haus und versuchten dort erfolglos eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

