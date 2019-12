Polizei Aachen

POL-AC: 6 Verletzte und hoher Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

Roetgen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Nachmittag gegen 14.30 h auf der B 258 ereignete, wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, einer davon schwer. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Rhein-Maas-Klinikum geflogen. Die 5 leicht verletzten Personen mussten ebenfalls in umliegenden Krankenhäusern ärztlich versorgt werden. Zur Unfallzeit war der Fahrer eines mit insgesamt drei Personen besetzten Pkw Opel aus Roetgen kommend in Richtung Aachen unterwegs, als er in Höhe Münsterbildchen aus bislang unbekannter Ursche in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit einem Pkw VW in dem sich ebenfalls 3 Personen befanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die B 258 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

FLD/Leitstelle

i.A. Robens, EPHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell