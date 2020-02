Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein mit Alkohol im Blut Unfall verursacht und geflüchtet - Beamten stellen Verursacher

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute Morgen um kurz vor 05:00 Uhr fuhr ein 48-jähriger Neustadter die Saarlandstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei kollidierte dieser mit einem ordnungsgemäß abgeparkten PKW am Fahrbahnrand. Durch diesen Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug ca. drei Meter weiter auf ein weiteres Auto geschoben. Aufgrund dessen wurde der PKW des Unfallverursachers quer auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer rangierte sein Auto mehrfach, wendete und fuhr die Saarlandstraße wieder zurück. Hierbei beschädigte er das dritte geparkte Fahrzeug. Da der Verursacher sein Kennzeichen an der Unfallörtlichkeit verlor, konnten die Beamten den Herren ermitteln und stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,75 Promille. Darüber hinaus stand der 48 Jährige vermutlich noch unter dem Einfluss von Medikamenten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der Beschuldigte nicht.

