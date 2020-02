Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsverstoß endet mit Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 11:35 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 61-jähriger Herr nahm einem 44 Jährigen wohl die Vorfahrt. Hierdurch ist bislang noch nichts passiert. Dies wollte der 44-jährige Neustadter jedoch nicht einfach so akzeptieren und fuhr dem 61 Jährigen nach. Als der "Vorfahrtnehmer" anhielt stellte ihn sein Kontrahent zur Rede. Ein verbaler Disput endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon. Der 61-jährige Mann musste aufgrund seiner Nasenverletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Einer Strafanzeige wegen Körperverletzung müssen sich beide Beteiligten stellen.

