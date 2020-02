Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Einkaufen über den Fuß gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.02.2020 um 14:15 Uhr befuhr eine 65-jährige Dame den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße. Eine 63-jährige Frau aus Edenkoben war gerade dabei ihr Fahrzeug mit ihrem Einkauf zu beladen. Hierbei trat diese einen Schritt zurück und wurde durch die Neustadterin angefahren. Die Autofahrerin fuhr ihr über den linken Fuß. Die 63 Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

