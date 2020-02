Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Bungalow

Grünstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag nutzten Täter die Abwesenheit der Bewohner und stiegen über die aufgehebelte Terrassentür in das Bungalow im Industriegebiet Grünstadt ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Armbanduhren entwendet. Die Höhe des Schadens wird auf 2000EUR geschätzt. Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an.

