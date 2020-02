Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren - anschließend eingewiesen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Abend gegen 22:40 Uhr fuhr ein 44-jähriger Neustadter mit seinem PKW auf dem Parkplatz des Kinos. Im Anschluss begab sich dieser in die dortige Bar und fing an zu randalieren. Dieser schrie laut umher und fing an Flaschen und Stühle um sich zu werfen. Die Beamten stellten vor Ort Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test brachte ein Ergebnis von 1,82 Promille. Der Mann machte für die Polizisten einen sehr sprunghaften Eindruck. Aufgrund der Stimmungsschwankungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Herr auch Drogen konsumierte. Den Konsum von Betäubungsmitteln räumte der 44 Jährige ein. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Während dieser getroffenen Maßnahmen verschlechterte sich der psychische Zustand des Probanden. Aufgrund des manisch-depressiven Verhaltens wurde der Herr in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

