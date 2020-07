Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, B83, Höhe Alheim-Baumbach

Alheim (ots)

Am Sonntag, 05.07.2020, 16:47 Uhr, befuhr eine 51-jährige Alheimerin mit ihrem PKW die L3253 aus Richtung Baumbach in Richtung Hergershausen. An der Kreuzung zur B83 missachtete sie das Verkehrszeichen "Halt. Vorfahrt gewähren" und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Hier stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten PKW einer 62-jährigen Fahrzeugführerin aus Morschen zusammen, die aus Richtung Rotenburg in Richtung Heinebach fuhr. Bei dem Zusammenprall der PKW wurde insgesamt drei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden zur Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld, der Beifahrer aus dem unfallverursachenden PKW ins Kreiskrankenhaus nach Rotenburg gebracht. An beiden PKW entstand Sachschaden, ferner wurde ein Verkehrszeichen abgeknickt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 9200,00 EUR geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Baumbach gebunden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Wegen der bei Erstmeldung unklaren Anzahl der verletzten Personen kamen drei Notarztfahrzeuge und drei Rettungswagen zum Einsatz. Die Vollsperrung der B83 im Bereich der Unfallstelle konnte nach 90 Minuten wieder aufgehoben werden.

gefertigt: Ritter, PHK, PST Rotenburg

eingestellt: Raab, EPHK u. PvD, PP Osthessen

