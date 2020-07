POL-OH: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Polizeipräsidium Osthessen

Hofbieber (ots)

Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen

Ca. 8000,-EUR Schaden und zwei schwer verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 04.07.2020, gegen 11.30 Uhr. Ein 18-jähriger Pkw Fahrer aus Hofbieber befuhr mit seinen Wagen die L 3258 aus Richtung Langenbieber kommend in Richtung Armenhof. An der Einmündung, Höhe "Saubrücke" wollte er nach links Richtung Dipperz abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines ebenfalls 18-jährigen aus Hofbieber, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR. Die beiden Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in verschiedene Kliniken eingeliefert. Die Strecke war ca. bis 12.30 Uhr voll gesperrt.

