Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020 um 11.10 Uhr stießen ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck und ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedloser Straße beim Rückwärtsfahren gegeneinander. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt ca. 3000,- EUR. Sie konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

(Triebstein, PHK'in, Polizeistation Bad Hersfeld)

