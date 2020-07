Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Unfallflucht in Hünfeld Parkplatz vor TEDI-MARKT

Am Freitag, den 03.07.2020 stieß auf dem Parkplatz des TEDI - MARKTES zwischen 13.30 h und 14.00 h ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rücksausparken gegen den dort geparkten schwarzen VW Passat Kombi. Durch den Anstoß entstand an der hinteren Stoßstange, sowie an der Heckklappe des VW Passat ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Pkw landet im Straßengraben, eine verletzte Person

Am Freitag, den 03.07.2020, kam es gegen 13 Uhr auf der L 3176 zwischen Oberrombach und Michelsrombach in Höhe der Europastraße zu einem Alleinunfall. Eine 32jährige Autofahrerin aus Schlitz kam mit ihrem schwarzen VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das dortige Geländer sowie ein Verkehrsschild. Anschließend landete das Fahrzeug stark beschädigt auf dem Dach liegend im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in das nächste Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 12500,- Euro.

Sollten sich Augenzeugen finden, so werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld POK´in Leimbach

