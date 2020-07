POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (02.07.), zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, parkte ein 57-jähriger Fahrer eines Toyota aus Ludwigsau auf dem Parkplatz einer Bank in der Breitenstraße. Später stellte er Beschädigungen am Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen. de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (02.07.), gegen 14:40 Uhr, befuhren eine 40-jährige Fahrerin eines Hyundai aus Bad Hersfeld und ein 41-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 27 aus Richtung Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Ampel bremste der Fahrer, da diese auf "Gelb" sprang. Die Fahrerin aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro

