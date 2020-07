Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus - Einbruch in Werkstatt

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Einfamilienhaus

Schotten - In den Wochen vor dem 2. Juli beschädigten Unbekannte die Holztür zu einem Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Drachenwiese". Die Täter traten ein Holzgefach kaputt und verursachten so 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Homberg - In der Nacht auf Donnerstag (02.07.) brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Berliner Straße ein. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

