Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda - Am Donnerstag (02.07.), kam es gegen 18:53 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 42-jährige Lancia-Fahrerin aus Fulda befuhr den rechten Fahrstreifen der Dalbergstraße in Fahrtrichtung Petersberg. Dahinter fuhr ein 60-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda sowie eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin aus Hünfeld. Auf Höhe des Parkplatzes einer Bäckerei musste die 42-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinterfahrende 60-jährige bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Die 21-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den VW-Golf des 60-jährigen auf und schob diesen auf den Lancia der 42-jährigen. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro

