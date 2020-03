PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall auf BAB 3 zwischen AS Niedernhausen und Medenbach - Unfallverursacher flüchtet!

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Montag, den 16.03.2020 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Tank-und Rastanlage Medenbach ein Verkehrsunfall. Nach Angaben eines Zeugen, befuhr ein schwarzer SUV die rechte Fahrspur. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Medenbach geriet der schwarze SUV aus noch ungeklärter Ursache nach rechts und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Im Anschluss beschleunigte das Fahrzeug wieder und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat und nähere Angaben zum KFZ oder gar Kennzeichen machen kann, soll sich mit der Autobahnpolizei in Wiesbaden in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wildsachsener Straße 1

65207 Wiesbaden-Medenbach

Kommissar vom Dienst



Telefon: 0611 / 345-4140

Fax: 0611 / 345-4109

E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell