POL-OH: Verkehrsunfall u. Diebstahlsdelikte, Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda vom 04.07.2020

Fahrraddiebstahl Bebra- In der Zeit vom 29.06.2020 - 03.07.2020 entwendeten bisher unbekannte Täter ein E-Bike der Marke KTM aus einem Lagerraum in der Nürnberger Straße. Hierbei wurde der Lagerraum aufgebrochen und das ungesicherte E-Bike im Wert von 3250,- EUR entwendet. Auffällig ist bei dem blau- / türkisfarbigen E-Bike, dass es zwei verschiedene Reifengrößen hat. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 - 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Diebstahl aus Pkw Bebra- Am 03.07.2020, zwischen 18.45 und 20.09 Uhr wurde die Beifahrerscheibe eines am Breitenbacher Baggersee geparkten Pkw Skoda eingeschlagen und eine schwarze Handtasche aus dem Innenraum entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500,- EUR. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 - 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomaten Bebra- Am 03.07.2020, zwischen 22.40 und 22.50 Uhr versuchten unbekannte Täter einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten in der Frankfurter Straße zu entwenden. Die Täter wurden durch Anwohner gestört und flüchteten mit einem dunklen Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000,- EUR. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623 - 9370 oder unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Wildeck- Am 03.07.2020, 14.34 Uhr befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Ronshausen die Große Gasse und wollte nach links auf die Eisenacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 36-jährige Pkw- Fahrerin aus Cornberg, die die Eisenacher Straße in Richtung Bebra befuhr. Die 36-jährige Fahrerin verletzte sich hierbei und wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Gesamtschaden etwa 15.000,- EUR.

