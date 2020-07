Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung -

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Lagerraum

Bebra - In der Zeit von Montag (29.06.) bis Freitag (03.07.) brachen Unbekannte in einen Lagerraum ein, welcher sich hinter einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße befindet. Die Täter brachen das Schloss der Tür auf und verschafften sich so Zutritt in den Lagerraum. Aus diesem stahlen sie ein E-Bike der Marke KTM in Blau. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.250 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Bebra - Am Freitag (03.07.), zwischen 18:45 Uhr und 20:10 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe an einem schwarzen Skoda "Fabia" ein, welcher im Bereich des Baggersees in Bebra abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter eine schwarze Ledertasche. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unbekannte versuchten Zigarettenautomat aufzubrechen

Blankenheim - Am Freitag (03.07.), zwischen 22:40 Uhr und 22:50 Uhr, versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Frankfurter Straße aufzubrechen. Durch Zeugen konnten laute Geräusche aus dem Bereich der Frankfurter Straße wahrgenommen werden, wo der Automat an einer Hauswand angebracht war. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel bekleidete Personen gehandelt haben. Nachdem diese die Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie ohne Beute mit einem dunklen Pkw in Richtung Mecklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Samstag (04.07.) zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Mercedes CLA, welcher im Bereich der Straße "Am Markt" abgestellt gewesen war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursachten die Täter einen Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra - In der Zeit vor Samstag (04.07.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Auestraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dieses durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Münzen sowie Besteck. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld - Am frühen Sonntagmorgen (05.07.), zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Kolberger Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangen so in das Restaurant. Dort brachen sie wiederum mehrere Spielautomaten auf und stahlen das sich darin befindliche Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

