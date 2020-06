Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Heute (23.06), gegen 8.55 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Anröchte die Ostlandstraße in Richtung Ringstraße, um dann an der Kreuzung Ostlandstraße / Mastholter Straße nach links auf die Mastholter Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 51-jährigen Autofahrer aus Lippstadt, der die Ringstraße in Richtung Mastholter Straße befuhr und die Kreuzung geradeaus in die Ostlandstraße passieren wollte. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Autofahrer verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. (reh)

