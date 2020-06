Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand in Werkstatt - Kriminalpolizei ermittelt

Werl (ots)

Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, kam es in einer Werkstatt an der Hammer Straße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter, der gerade mit Schweißarbeiten an einem Wagen beschäftigt war, den Brand an dem Auto. Er wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch das Feuer wurden der Wagen und das Gebäude erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Hammer Straße beidseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 100.000 Euro geschätzt. (reh)

