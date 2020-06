Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Nateln - Ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden

Welver (ots)

Dienstag, gegen 8.40 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Welver die Brunnenstraße in Richtung der Straße Berksen. An der Kreuzung Brunnenstraße / Berksen (Rechts-vor-Links) stieß er mit einem 60-jährigen Autofahrer aus dem Lippetal zusammen, der die übergeordnete Straße Berksen in Richtung Brunnenstraße befuhr. Durch den Unfall verletzte sich der Lippetaler leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15.000 Euro. (reh)

