Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer von Fahrbahn gedrängt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (23. Juni) gegen 17.45 Uhr ist ein 17-jähriger Kradfahrer auf der K 20 gestürzt. Zunächst befuhr dieser die Straße mit seinem Leichtkraftrad aus Richtung Hohe Bracht kommend in Fahrtrichtung Hohe-Bracht-Straße. Anfangs einer scharfen Linkskurve kam ihm ein schwarzer Pkw entgegen, welcher nach seinen Angaben halb auf seiner Fahrspur fuhr. Durch die Situation verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schlug in die dortige Leitplanke ein und stürzte. Der ihm entgegenkommende Pkw-Fahrer setzte aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern und eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte der 27-jährige Fahrer an der Hohen Bracht angetroffen werden. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Sowohl an dem Krad als auch an der Kleidung entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Auch die Leitplanke wurde beschädigt.

