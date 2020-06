Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Bienenvolk gestohlen

Attendorn (ots)

In der Zeit von Montag (15. Juni, 8 Uhr) bis Freitag (19. Juni, 10.35 Uhr) haben Unbekannte ein Bienenvolk in der Straße "Ebbelinghagen" in Attendorn entwendet. Der Wert des Volkes liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

