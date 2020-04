Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkdeck

Polizei sucht eine bestimmte Zeugin

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, dem 22. April 2020, ist es in Wedel zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkdeck gekommen.

Ein Wedeler hatte seinen Opel Adam gegen 19 Uhr auf dem Parkdeck eines Supermarktes an der Rissener Straße abgestellt. Als er gegen 19:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, habe er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeugheck festgestellt. Das Auto stand auf dem unteren Parkdeck, nahe einer Ausfahrt zu einem ehemaligen Tankstellengelände. Eine Zeugin sprach ihn an und teilte mit, den Unfall beobachtet zu haben. Das andere Fahrzeug sei flüchtig. Sie nannte ihm jedoch das von ihr abgelesene Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs.

Die Verkehrsermittler der Polizei Wedel bitten diese Zeugin dringend, sich zu melden. Auch andere Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04103-50180 zu melden.

