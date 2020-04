Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Högersdorf - Polizei ermittelt nach Gebäudebrand

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, dem 24. April 2020, ist es in Högersdorf zu einem Gebäudebrand gekommen. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand ab.

Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass in der Straße Am Dorfplatz ein Gebäude brenne. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich dies. Ein Wohnhaus, in welchem derzeit 13 Asylsuchende wohnen, brannte. Die anwesenden Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten vier Personen vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im mittleren, sechsstelligen Bereich liegen.

