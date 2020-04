Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Scheifendahl (ots)

Zwei Sonnenbrillen und eine Funkfernbedienung waren die Beute unbekannter Täter, die in der Zeit zwischen 16.30 Uhr am 13. April und 10 Uhr am 14. April, in einen Pkw eindrangen, der an der Straße Scheifendahl stand.

