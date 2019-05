Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Spielhalle

Täter schlägt Scheibe ein

Straelen (ots)

Am Montagmorgen (06. Mai 2019) verschaffte sich ein unbekannte Täter Zugang zu einer Spielhalle an der Lingsforter Straße. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass eine männliche, mit Kapuzenshirt bekleidete Person zunächst gegen 01.25 Uhr versuchte, die Eingangstür des Gebäudes aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Gegen 02.50 kehrte der Mann daher zurück und schlug eine Schaufensterscheibe ein. Anschließend versuchte er, eine Kasse in der Spielhalle zu öffnen. Auch hier scheiterte der Täter, er flüchtete ohne Beute.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

