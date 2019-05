Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Silber-farbener Opel Corsa beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag (28. April 2019), 19.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silber-farbenen Opel Corsa, der am Fahrbahnrand der Koxheidestraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden auf der linken Seite des Wagens, es blieben blaue Farbspuren zurück. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

