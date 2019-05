Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwarz-roter Motorroller gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag (02. Mai 2019), 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarz-roten Motorroller der Marke REX, Typ Monza 50, der vor einem Haus an der Basilikastraße abgestellt war. Der Roller war mit einer Plane abgedeckt und nicht mehr angemeldet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

