Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl von Stromkabeln

Kalkar-Kehrum (ots)

In der Zeit von Donnerstag 02.05.2019, 14:00 Uhr bis Sonntag 05.05.2019, 09:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein leerstehendes Milchwerk an der Uedemer Straße in der Ortschaft Kehrum. In mehreren ehemaligen Fabrikationshallen zerschnitten sie zahlreiche fest installierte Stromkabel und legte sie zum Abtransport in mitgebrachten Sporttaschen bereit. Da die Täter vermutlich gestört wurden, ließen sie zumindest einen Teil der gefüllten Taschen zurück und flüchteten zunächst unerkannt. An den Stromanlagen entstand erheblicher Schaden. Dieser wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040

