Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Straßenschild abgebrochen

Geldern (ots)

Ein unbekannter Fahrer beschädigte an der Einmündung Vogteistraße/Brühlscher Weg ein Straßenschild mit der Namensbezeichnung "Vogteistraße". Der Mast brach in Bodenhöhe ab und lag im Grünstreifen. Der Schaden wurde am Donnerstag (2. Mai 2019) gegen 15.40 Uhr festgestellt. Der Unfallverursacher war in Richtung Brühlscher Weg gefahren und hatte den Schaden nicht gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

