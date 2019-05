Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

49-jähriger LKW-Fahrer bei Aufprall gegen Baum schwer verletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Montag (5. Mai 2019) gegen 10.55 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Kalkar in einem LKW der Marke MAN auf der Grefrather Straße in Richtung Ortsmitte. Auf gerader Strecke, rund 200m hinter der Einmündung Grefrather Landstraße, kam der 49-Jährige vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit dem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der LKW auf die Straße zurück. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der LKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (ME)

