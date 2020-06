Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Heizanlage eines Sägewerks

Finnentrop (ots)

In einer mit Holzabfällen betriebenen Heizanlage eines Sägewerks in der "Sankt-Anna-Straße" in Finnentrop hat sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr ein Schwelbrand ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind durch die Hitzeentwicklung Teile der Hallenfassade, in welcher die Heizanlage untergebracht war, beschädigt worden. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Finnentrop, Heggen, Bamenohl und Lenhausen gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt auszugehen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell